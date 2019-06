LONDRA – Altro che Meghan Markle e Kate Middleton: la lite in corso a Buckingham Palace sarebbe quella tra William e Harry. Secondo il tabloid inglese The Sun i due fratelli non si sono visti privatamente per sei mesi dopo il matrimonio di un anno fa di Harry con Meghan.

Il motivo sarebbe da ricercare proprio nel fatto che William avrebbe tentato di frenare il fratello minore nella sua relazione con l’ex attrice americana, sostenendo che i due stavano facendo le cose troppo in fretta, spiega l’esperta di reali del Sun, Emily Andrews.

Il rapporto tra i due fratelli si sarebbe poi irrimediabilmente incrinato dopo la decisione di Harry e Meghan di lasciare Kensington Palace, dove vivono anche i duchi di Cambridge, per trasferirsi al Frogmore Cottage, a Windsor.

E se Harry e William, con le rispettive consorti Meghan Markle e Kate Middleton, sono stati per ovvie ragioni fotografati insieme in diverse occasioni ufficiali, come Trooping the Colour e il matrimonio della principessa Eugenia, in privato non si sarebbero visti per diversi mesi, addirittura sei, secondo Andrews.

Solamente nell’ultimo periodo, con la nascita del piccolo Archie, i rapporti tra i due fratelli sarebbero migliorati. Ma secondo l’esperta, anche i presunti screzi tra Meghan e Kate sarebbero in realtà stati dovuti unicamente alla cattiva relazione tra Harry e William: sarebbero stati i due fratelli a litigare, e non le loro mogli. E la separazione degli account Instagram dei duchi di Sussex da quello dei duchi di Cambridge sarebbe solo una delle conseguenze di questo cattivo rapporto. (Fonte: The Sun)