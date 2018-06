Meghan Markle e Kate Middleton, ecco che lavoro fanno secondo la Royal Family

LONDRA – Che lavoro fanno Meghan Markle e Kate Middleton dopo essere diventate duchesse rispettivamente del Sussex e di Cambridge? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo l’ingresso nella Royal Family, per Meghan e Kate si prospettano eventi ufficiali a titolo di attività benefiche in rappresentanza della Corona inglese.

Elisabetta Esposito sul Giornale scrive che sul sito della Royal Family si parla ormai delle due duchesse e delle loro esperienze lavorative passate e future:

“Come riporta l’Express, il sito parla per entrambe le duchesse di “supporto” alle attività benefiche della Corona. Tra l’altro, nel caso di Meghan, il sito annovera anche la sua carriera precedente, quella di attrice di successo. Anzi, viene citata perfino nello specifico la serie televisiva “Suits”, in cui la duchessa di Sussex ha interpretato Rachel Zane per oltre cento episodi. La duchessa di Cambridge, invece, ha lavorato per un periodo per una catena di abbigliamento, ma questo dettaglio non è annoverato.

Meghan è quindi duchessa di Sussex, come Kate è duchessa di Cambridge, tanto che i loro titoli completi sono rispettivamente “Sua Altezza Reale, la Duchessa di Sussex” e “Sua Altezza Reale, la Duchessa di Cambridge”. Però, almeno per quanto riguarda Kate, è stato diffuso il certificato di nascita del Principe Louis, il suo terzogenito: sul foglio c’è scritto chiaramente, alla voce occupazione della madre, “principessa”. Data la loro notorietà e l’impegno umanitario, le due non hanno certo bisogno di utilizzare i loro titoli, ma ovviamente questi devono essere specificati nei documenti burocratici, come appunto i certificati di nascita.

La vita precedente di Meghan non cadrà quindi nel dimenticatoio – tanto più che continua a essere riportata su Internet e non solo sul sito ufficiale della Royal Family – ma l’ex attrice, già da tempo, sta affidando i suoi aggiornamenti solo ai canali ufficiali della Corona”.