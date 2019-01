LONDRA – Meghan Markle se ne è andata di casa 10 giorni fa? A lanciare l’indiscrezione choc è il sito di gossip 361 Magazine che parla di voci sempre più insistenti su una presunta crisi in corso tra il Principe Harry e sua moglie.

Al momento però, è bene precisarlo, si parla solo di rumors, mai confermati o smentiti da fonti ufficiali. Meghan, secondo tali voci, sarebbe in rotta di collisione con la Regina Elisabetta per divergenze di vedute sulla sua gravidanza. L’ex attrice avrebbe infatti rifiutato tutte le tate indicatele dalla casa reale in vista del parto, perché intenzionata a crescere lei stessa il royal baby in arrivo.

Il Globe scrive addirittura che la sovrana inglese considera Meghan un “cancro da eliminare” il prima possibile. E una persona vicina alla Regina avrebbe rivelato che esiste già una piano di divorzio 37 milioni di dollari per sbarazzarsi della bella duchessa. Elisabetta, ha detto la fonte anonima al Globe, “ci ha ordinato di dare a Meghan quello che vuole. Così le abbiamo proposto un accordo di divorzio di 37 milioni di dollari. Il bambino potrà avere un titolo (rimanendo in Gran Bretagna). Mentre lei lo perderà e dovrà tornare in America”.

Tra l’altro Harry e Meghan pare che trascorreranno separati anche il giorno di San Valentino, anche se per cause di forza maggiore. Harry dovrà andare in Norvegia per partecipare a una esercitazione Exercise Clockwork, che dal 1969 coinvolge oltre 16mila marinai. E Meghan, ormai al sesto mese di gravidanza, con ogni evidenza non lo accompagnerà.