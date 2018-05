LONDRA – Un tipo di cannabis legale in vendita e dedicata alle nozze tra Meghan Markle e il principe Harry. Questa l’idea del nipote dell’ex attrice Tyler Dooley, che insieme alla madre ha fondato un’azienda che si occupa di produzione e vendita di cannabis legale in Oregon.

Il Royal Wedding sarà celebrato a Londra il prossimo 19 maggio e dopo la lettera del fratellastro a Harry, che gli chiedeva di non sposare Meghan, ora a metterla in imbarazzo ci pensa il nipote. Tyler ha infatti creato una miscela segreta di erbe legali all’aroma di mirtillo e l’ha chiamata Markle Sparkle, scrive Elisabetta Esposito sul Giornale:

“È unica e di classe come mia zia. Lei e il Principe Harry sono invitati a provarne un campione gratuito in qualsiasi momento”m ha raccontato il giovane, che ha 25 anni ed è il co-proprietario insieme alla madre della ditta “Royally Grown”. Tyler è il figlio di Tracey Dooley e i due sono rispettivamente il figlio e l’ex moglie di Thomas Markle jr, il fratellastro dell’ex attrice che non è stato invitato al matrimonio.

Thomas jr, nelle ultime settimane, ha spesso attaccato la sorellastra, arrivando perfino a consigliare il Principe Harry di annullare le nozze. Tyler e Tracy, sebbene anch’essi non invitati al Royal Wedding, hanno sempre affermato pubblicamente di sostenere la celebre parente e di pensare a lei con affetto. I due sono ambiziosi dal punto di vista commerciale: hanno infatti affermato di voler creare un grande impero economico come i Kardashian.