LONDRA – “Una famiglia che le ha dato sempre amore ce l’ha”. Thomas Markle, papà di Meghan, non ci sta e alle ultime dichiarazioni del principe Harry. A fare andare su tutte le furie il 72enne, ex direttore della fotografia e dell’illuminazione nella serie “Sposati… con figli”, sono state le parole che il reale ha affidato alla BBC Radio 4, dopo il primo Natale trascorso con la fidanzata a Sandringham.

“È stato fantastico, lei si è divertita davvero molto”, ha rivelato Harry, “e la famiglia ha adorato che ci fosse anche lei”. Fin qui tutto bene. Il principe, però, ha aggiunto: “Si sta ambientando ed è la famiglia che credo non abbia mai avuto”. Una frase che a Thomas non è andata giù. “La nostra era una famiglia normale e ci siamo sempre stati per lei”, ha detto al Daily Mail. “Passavamo le feste, ogni vacanza insieme. A lei non è mancato mai niente, anche dopo che divorziai con la madre”.

Le parole del signor Markle fanno eco a quelle fatte dalla sorella di Meghan, Samantha Grant, 53 anni: “Siamo un grande famiglia che è sempre stata con lei”.