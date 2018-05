ROMA – Thomas, il padre di Meghan Markle, non accompagnerà la figlia all’altare nel matrimonio più atteso del 2018, il Royal Wedding. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Le nozze tra Meghan e il principe Harry si svolgeranno sabato 19 maggio presso il Castello di Windsor.

Il padre della futura principessa non sarà presente per “non mettere in imbarazzo” la figlia. Ma Tmz, uno dei siti specialisti sul gossip, ha rivelato però che che il signor Markle è stato colpito da un infarto una settimana fa. Forse la principale causa dell’assenza al matrimonio. L’uomo, da quanto confermato dal sito, si è ripreso ed ha lasciato l’ospedale in cui era stato ricoverato.

L’imbarazzo di cui parla Thomas Markle è dovuto al fatto che, secondo la stampa britannica, lui avrebbe collaborato segretamente con un paparazzo per realizzare alcune foto della preparazione dell’evento poi vendute per la cifra monstre di 100mila sterline.

Il papà della futura sposa si sarebbe anche fatto fotografare mentre un sarto gli prendeva le misure dell’abito. E non solo, sarebbe stato immortalato mentre si prepara fisicamente sollevando dei pesi all’aria aperta. Foto tutt’altro che rubate, ma studiate nei minimi dettagli secondo i tabloid.

La notizia crea imbarazzo nella famiglia reale, anche perché Harry aveva lanciato un appello ai paparazzi affinché rispettino la privacy di Meghan e della sua famiglia.

Accusa però che il diretto interessato, sempre tramite Tmz, rispedisce al mittente: “Mi hanno offerto dei soldi ma non quelle cifre di cui parlano i tabloid inglesi. Ho anche rifiutato in precedenza dei soldi, e molti, per delle interviste”.