ROMA – Sembrava impossibile, eppure Meghan Markle, attrice americana divorziata e di tre anni più vecchia del principe Harry, è già riuscita a conquistare la famiglia reale britannica. In particolare la bella Meghan ha saputo entrare nelle grazie di sua maestà la Regina Elisabetta con un dono estremamente economico ma spassoso.

La futura moglie di Harry si è infatti presentata alla cena di Natale con un pacchetto bizzarro: al suo interno c’era un un criceto giocattolo dotato di un cordino che, se tirato, lo fa cantare. Secondo quanto riporta il Daily Mail pare che la regina sia scoppiata a ridere, felice, ringraziando la nuova arrivata in famiglia. Il piccolo omaggio è stato molto apprezzato anche da uno dei suoi cani di razza corgi, che avrebbe tentato di afferrarlo per giocarci. “Potrà fare compagnia a loro, è un regalo molto apprezzato”, ha quindi scherzato Sua Maestà.

L’abitudine di scambiarsi doni divertenti e ironici a Natale è una tradizione ormai consolidata a Buckingam Palace. In passato lo stesso Harry ebbe il coraggio di donare alla nonna una cuffia con la scritta “Ain’t life a b***h” (‘La vita non è forse una p…a?’) e la principessa Anna regalò a Carlo un water di lusso, in pelle bianca.

Meghan ha dimostrato di essere all’altezza della tradizione e ha sbaragliato tutti con un regalo molto particolare per il futuro cognato, il principe William: un meraviglioso cappello fatto di capelli rossi, per ironizzare sulla sua calvizie ormai sempre più evidente.