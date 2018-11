ROMA – “Non può avere tutto”. Così la Regina Elisabetta avrebbe risposto alla richiesta di Meghan Markle di indossare una tiara il giorno delle sue nozze col principe Harry. Il dettaglio, emerso diversi mesi dopo il Royal Wedding, ha scatenato diversi rumors nel Regno Unito. A quanto pare, alla lontana, la vicenda sarebbe legata al caso Skripal, l’ex spia avvelenata a Salisbury.

Oggetto del contendere era un’antica tiara di smeraldi che Meghan avrebbe voluto indossare per il matrimonio. Ma le pietre incastonate su di essa provengono dalla Russia, nazione con la quale il Regno Unito è in rapporti tesissimi dopo i fatti di Salisbury. Ecco perché la Regina non avrebbe approvato la prima scelta dell’ex attrice.

Quando però l’attuale Duchessa del Sussex aveva espresso la sua preferenza, Elisabetta avrebbe risposto con fermezza ad Harry: “Avrà la tiara che le darò”. Ma il rifiuto è stato presto compensato: per Meghan la regina ha scelto la tiara di Queen Mary, sua nonna nonché madre del papà dell’attuale sovrana, Re Giorgio VI. Un gioiello importantissimo con diamanti e fascia di platino che fa parte della collezione privata di Elisabetta.

Non è stata neppure l’unica concessione per Meghan. Secondo indiscrezioni la Regina pare non fosse neppure troppo d’accordo che la sposa indossasse il velo, essendo una donna divorziata. Eppure la stampa inglese ha sempre descritto come idilliaco il rapporto tra Meghan e la nonna di Harry.