LONDRA – Il royal baby è già nato? Ne è convinto Chris Evans, noto deejay inglese che ai microfoni di Virgin Radio ha annunciato la lieta novella. Peccato però che la notizia non abbia al momento alcun riscontro ufficiale. Secondo lo speaker radiofonico un indizio su tutti conformerebbe la sua ipotesi: il fatto che la regina Elisabetta si sia recata in questi giorni a Fogmore Cottage, nuova residenza dei Duchi del Sussex, per una visita a sorpresa.

Il primogenito di Harry e Meghan Markle era atteso tra fine aprile e inizio maggio. Da settimane i tabloid britannici vanno a caccia di indizi, ormai stufi dell’eccessiva privacy con cui i Duchi di Sussex hanno deciso di affrontare l’evento.

Di certo c’è solo la decisione dell’ultim’ora di papà Harry di annullare il suo viaggio in Olanda. Segno forse, che la nascita è imminente. Un comunicato si limita a riferire: “A causa di motivi logistici, per favorire gli spostamenti della stampa nel seguire le visite e gli impegni della Royal Family, abbiamo preso la decisione di rinviare la visita del duca del Sussex ad Amsterdam, programmata per mercoledì 8 maggio 2019. Il viaggio a L’Aia del 9 maggio 2019 per inaugurare gli Invictus Games del 2020 resta invariato”.

Come comunicazione ufficiale è stata data quella di “evitare la sovrapposizione” con la visita del principe Carlo e di Camilla in Germania, organizzata tra il 7 e l’11 maggio. Ma è chiaro che Harry abbia dato priorità al nascituro. Secondo gli ultimi gossip sarebbe una bambina, di nome Allegra. (Fonte: Virgin Radio)