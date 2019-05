Meghan Markle, e se il “Royal Baby”… fosse già nato?

ROMA – E se il “Royal Baby”, il figlio di Meghan Markle e il Principe Harry… fosse già nato?

A sostenere questa tesi è Chris Evans. Il presentatore britannico si è infatti lasciato scappare una frase eloquente nel corso del suo programma Virgin Radio Breakfast: “So che il bambino è già nato“. Poi ha precisato: “Non sono sicuro di quello che so, ma penso di sapere qualcosa. C’è più di un suggerimento. La Regina è andata a visitare Meghan Markle e il principe Harry, giusto? Ora, lei solitamente non lo fa. Questo è tutto ciò che sto dicendo”.

Intanto è già partito il toto-nome. Per i “bookmakers” il nome potrebbe essere italiano. Allegra, per la precisione, se fosse una femminuccia. Il nome, per gli scommettitori, è in vantaggio su Albert e Victoria.

Ma come mai proprio che Allegra? Sembra che questo nome fosse stato scelto dalla Principessa Diana. Lady D avrebbe voluto chiamare così, scrivono i tabloid britannici, una sua eventuale figlia. Fonte: Daily Mail.