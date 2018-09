ROMA – Dopo le nozze col principe Harry la bella duchessa di Sussex ha perso i suoi vecchi amici. Meghan Markle sembra infatti aver interrotto le relazioni con tutti i suoi amici d’oltreoceano e gli ex colleghi ora che fa parte della famiglia reale.

D’altronde la Markle sapeva bene che lasciando la sua carriera d’attrice per vestire i panni di duchessa al fianco di Harry, sesto in linea di successione al trono della nonna e regina Elisabetta II, avrebbe dovuto cambiare vita. La Markle infatti ha dovuto prendere la cittadinanza inglese, convertirsi alla religione anglicana ed entrare a far parte della nobiltà.

Tra le cose a cui ha dovuto rinunciare, come spiega Vanity Fair, ci sono i suoi amici americani. Molti dei suoi amici ed ex colleghi spiegano di non sentirla ormai quasi più e i rapporti si sono allentati a tal punto da quasi rompersi. A confermare questa distanza è stata una fonte vicina a Kensington Palace che spiega come la Markle ormai sarebbe rimasta in rapporti solo con pochissimi amici fidati e che per il resto si sia adeguata a frequentare gli amici vip del marito. Una eccezione però Meghan l’ha fatta per la mamma Doria Ragland, invitandola a trasferirsi a Londra per vivere vicino alla figlia.