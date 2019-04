LONDRA – Piccola clamorosa gaffe per Serena Williams che in una intervista a E!News potrebbe aver rivelato per errore il sesso del futuro Royal Baby. La celebre tennista, che è grande amica di Meghan Markle, si sarebbe fatta sfuggire un pronome femminile, lasciando quindi intendere che Harry e Meghan aspettano una femminuccia.

Una disattenzione non da poco, visto che la tradizione reale vuole che i genitori scoprano il sesso del nascituro solo al momento del parto. Ma cosa ha detto esattamente la Williams? “Ho un’amica che è incinta e mi ripete in continuazione che suo figlio farà determinate cose. Io l’ho guardata e le ho assicurato che lei non si comporterà così come crede”. E’ bastato quel “lei” per scatenare i rumors.

I tabloid inglesi sono convinti che la Williams stesse parlando proprio dell’amica Meghan. Anche perché pochi istanti prima si era soffermata ad elogiare la Duchessa del Sussex raccontando di averle già spedito una ricca fornitura di pannolini Pampers, di cui la tennista è testimonial. “Quali consigli ho dato a Meghan? Credo che sia importante per qualunque mamma saper accettare gli errori e non aspettarsi di essere perfetta – ha aggiunto – non dobbiamo esagerare con la pressione su noi stesse”. “Lei comunque sarà sicuramente una madre fantastica – conclude – la migliore”.

Per conoscere il colore del fiocco appeso alla porta dei duchi del Sussex non resta che attendere ancora qualche giorno. (Fonte: E!News)