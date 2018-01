ROMA – Samantha Grant lancia accuse nei confronti della sorellastra Meghan Markle. La donna ha detto: “Se spendi 75mila euro per un abito, puoi spenderli per aiutare tuo padre in bancarotta“, come riporta il tabloid Mirror. E inoltre ammette: “Non la sento da tre anni”.

La sorellastra di Meghan, 53 anni, non è la prima volta che lancia queste accuse, infatti già in occasione delle festività natalizie, aveva detto: “Non è stata allontanata dalla famiglia, è lei a essere sempre troppo impegnata“. Inoltre Samantha è malata di sclerosi e vorrebbe avere la sorella al suo fianco in questa dura battaglia.

Samantha dice di voler bene ancora alla sorella, con la quale non è più in contatto dal 2014. “L’ultima volta che abbiamo parlato era il 2014, quasi il 2015. Le dissi che le volevo bene. Ero davvero felice di aver avuto quella conversazione. Non siamo rimaste in contatto, lei non poteva, era troppo impegnata”.

La donna ha scritto un libro sul rapporto con la sorella, prossimo all’uscita. Secondo le prime indiscrezioni, il ritratto che ne emergerebbe dell’attrice non sarebbe dei più lusinghieri, ma, la Grant nega e spera di ricevere un invito al matrimonio reale: “Mentirei se dicessi che non mi sentirei ferita se non ricevessi un invito, ma questo dipende da lei. È il suo giorno. È il suo momento speciale. E mi piacerebbe farne parte”.