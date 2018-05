LONDRA – La sorellastra di Meghan Markle dopo le nozze col principe Harry torna all’attacco e stavolta lancia pesanti accuse contro Doria Ragland, mamma della neo-duchessa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per Samantha Grant, figlia del primo matrimonio di Thomas Markle, la mamma di Meghan ha partecipato al royal wedding per soldi, vendendo le foto esclusive della figlia e una intervista a Oprah Winfrey.

Sofia Lombardi sul sito Il Giornale scrive che per la Grant, la mamma di Meghan stia facendo delle nozze reali un vero e proprio business: