ROMA – Anche per Meghan Markle è arrivata una sosia ufficiale. Si chiama Olivia Marsden, ha 28 anni e si fa pagare per prendere parte a eventi. La receptionist prende 1200 euro ad apparizione nei panni della duchessa di Sussex.

A riportare la notizia della sosia di Meghan è il tabloid The Sun. La Marsden lavorava come receptionist fino a quando non ha intrapreso la professione di sosia ufficiale della Markle. Originaria di Greewich, la sua avventura da sosia è iniziata per caso nel 2011, quando era solo una fan dell’attrice ai tempi protagonista della serie tv Suits.

Al tabloid Olivia ha raccontato: “La gente cominciava a notare che io e lei eravamo come due gocce d’acqua. Ho la sua stessa pelle ambrata, la stessa struttura fisica e lo stesso taglio di capelli”. Poi ha proseguito: “Intanto ho cominciato a vivere la mia vita ma, ma più tempo passava e più mi interessavo alle vicende personali di Meghan. La prima a crederci fino in fondo è stata mia madre”.

La sua somiglianza si è così trasformata in un lavoro, tanto che la Marsden guadagna 1200 uro ad apparizione per eventi vari, da feste di laurea e compleanni a baby shower. Olivia si veste come Meghan, ne imita sorrisi e movenze e nel 2018 è rimasta incinta: “Dovrei partorire entro la fine di giugno, sarà un maschio e anche io lo chiamerò Archie”.