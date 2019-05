Meghan Markle, tate in fuga. Indossa i gioielli di Diana ma...

LONDRA – Meghan Markle avrebbe messo in fuga le tate del piccolo Archie. L’apprensione della neomamma e duchessa del Sussex sarebbe il motivo per cui le bambinaie resistono al suo fianco appena poche settimane. Un carattere difficile quello di Meghan, che secondo i rumors mette in crisi lo staff della casa reale. Intanto però la duchessa ha ricevuto i gioielli di Lady Diana, un patrimonio da milioni di euro.

Secondo il tabloid inglese Express, persino la mamma di Meghan, Doria Ragland, sarebbe rientrata in America e avrebbe rinunciato ad aiutarla nei primi mesi con il piccolo Archie. Appena poche settimane e le tate scelte fuggono da palazzo. Il motivo sarebbe l’apprensione di Meghan, che non permette a nessuno di rimanere da solo col royal baby.

Il temperamento della duchessa non è certo affine a quello della defunta suocera, Diana Spencer. Già col fidanzamento, il principe Harry le ha fatto indossare alcuni dei gioielli che erano appartenuti a Lady D, un patrimonio da milioni di euro secondo l’Express. Per l’esperta Alisa Russel, l’anello con acqua marina e diamanti indossato al ricevimento a Frogmore House alle nozze reali vale circa 85mila euro, ma se fosse battuto all’asta arriverebbe a costare anche 500mila sterline, dato che è stato indossato sia da Meghan che da Diana.

Il tabloid passa in rassegna i gioielli indossati da Meghan e appartenuti a Diana, spigando che il bracciale d’oro con diamanti e zaffiri all’asta potrebbe raggiungere facilmente le 10mila sterline. Gli orecchini a farfalla in oro invece 15mila sterline. Meghan può contare quindi su un patrimonio che potrebbe valere milioni di euro. Ma la classe, quella di Diana, è difficile da raggiungere ed eguagliare.