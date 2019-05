Meghan Markle, tate in fuga. Indossa i gioielli di Diana ma...

LONDRA – Meghan Markle avrebbe messo in fuga le tate del piccolo Archie. L’apprensione della neomamma e duchessa del Sussex sarebbe il motivo per cui le bambinaie resistono al suo fianco appena poche settimane. Un carattere difficile quello di Meghan, che secondo i rumors mette in crisi lo staff della casa reale. Intanto però la duchessa ha ricevuto i gioielli di Lady Diana, un patrimonio da milioni di euro.

Secondo il tabloid inglese Express, persino la mamma di Meghan, Doria Ragland, sarebbe rientrata in America e avrebbe rinunciato ad aiutarla nei primi mesi con il piccolo Archie. Appena poche settimane e le tate scelte fuggono da palazzo. Il motivo sarebbe l’apprensione di Meghan, che non permette a nessuno di rimanere da solo col royal baby.

Il temperamento della duchessa non è certo affine a quello della defunta suocera, Diana Spencer. Già col fidanzamento, il principe Harry le ha fatto indossare alcuni dei gioielli che erano appartenuti a Lady D, un patrimonio da milioni di euro secondo l’Express. Per l’esperta Alisa Russel, l’anello con acqua marina e diamanti indossato al ricevimento a Frogmore House alle nozze reali vale circa 85mila euro, ma se fosse battuto all’asta arriverebbe a costare anche 500mila sterline, dato che è stato indossato sia da Meghan che da Diana, in occasione di un viaggio a Sydney nel 1996.

Il tabloid passa in rassegna i gioielli indossati da Meghan e appartenuti a Diana, spigando che il bracciale d’oro con diamanti e zaffiri all’asta potrebbe raggiungere facilmente le 10mila sterline. Il bracciale infatti è stato indossato da Meghan nel tour australiano nel 2018. Gli orecchini a farfalla in oro invece 15mila sterline, indossati da Diana in una visita ufficiale in Canada nel 1986. Meghan può contare quindi su un patrimonio che potrebbe valere milioni di euro. Ma la classe, quella di Diana, è difficile da raggiungere ed eguagliare.