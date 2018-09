LONDRA – I tabloid britannici seguono con occhio sempre molto attento il look della duchessa di Sussex e al primo impegno da sola, alla Royal Academy of Arts di Londra, il Daily Mail descrive l’abbigliamento dell’ex protagonista di “Suits”, “decisamente sexy”.

Indossava un abito nero Givenchy molto accollato e scarpe italiane Aquazzura, le Deneuve Bow Pump, nere con tacco 12 stiletto e un fiocco sul retro, in vendita a 679 euro, un trionfo di sensualità, commenta il Daily Mail. Aquazzura, fondata nel 2011, nel Regno Unito non è un brand molto conosciuto ma grazie a Meghan e ad altre fan del marchio come l’attrice Lily James, potrebbe diventare famoso. .

Perché il brand è tanto amato dalla duchessa di Sussex? Edgardo Osorio, fondatore e direttore creativo di Aquazzurra, rivela che l'”ossessione” di Meghan è iniziata molto prima di incontrare il principe William. In occasione del fidanzamento, a novembre 2017, indossava scape Matilde color nude in pelle scamosciata e al ricevimento serale del matrimonio, un paio di décolleté bianche con suola azzurra e un piccolo ananas d’oro che decretano l’appartenenza al marchio. Tra le altre fan di Aquazzurra figurano le modelle Poppy Delevingne e Gigi Hadid, le attrici Gwyneth Paltrow, Salma Hayek e Nicole Kidman, oltre alle cantanti Rihanna e Beyonce.

La maggior parte dei tacchi Aquazzura sono da 9 a 12 cm, secondo alcuni studi l’altezza ottimale per migliorare la postura.