LONDRA – Meghan Markle potrebbe lavorare durante il viaggio di nozze con il Principe Harry. L'indiscrezione arriva da Londra ed è stata tirata fuori da un cosiddetto "esperto" del mondo dei Reali. Ovviamente i tabloid inglesi non si sono fatti sfuggire l'occasione per riprendere la notizia.

Omid Scobie ha detto che la mossa romperebbe con la tradizione reale, ma sarebbe in linea con i ruoli della coppia come ambasciatori della carità. L’esperto ha aggiunto che la coppia ha trascorso innumerevoli ore a incontrare organizzazioni, anche durante i loro viaggi.

Il signor Scobie ha detto che la luna di miele dei novelli sposi seguirebbe la stessa linea. Ha detto: “Ovunque siano stati insieme, hanno sempre trovato il tempo per incontrare organizzazioni locali e enti di beneficenza con cui Harry ha già un tipo di rapporto o hanno chiesto informazioni su altri enti”. “Anche se potrebbe non essere l’attività principale della luna di miele, è qualcosa che eccita la coppia e questo viaggio non sarà diverso”.

Il signor Scobie ha detto che i due erano desiderosi di recarsi in posti nuovi insieme e che la destinazione di vacanza preferita di Harry, il Botswana, poteva essere la carta vincente. Ha aggiunto: “Sarebbe una sorpresa vedere Harry e Meghan in luna di miele da qualche parte che non fosse l’Africa visto che il continente ha avuto un ruolo importante nella loro relazione, e la vita di Harry”.