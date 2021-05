Meghan Markle avrebbe girato un video porno prima di diventare famosa. A rivelarlo, nel suo nuovo libro dal titolo “Meghan and Harry: the real story”, è Lady Colin Campbell, veterana rivelatrice di segreti reali.

L’ultima insinuazione sulla duchessa del Sussex, arriva nel nuovo libro di Lady Colin Campbell, famosa scrittrice di biografie sulla Royal Family, dove si accusa Meghan Markle di aver preso parte a dei filmati a luci rosse in passato. “Ho visto i nastri – dice la Campbell -. Sappiamo che si possono falsificare, ma le somigliano proprio”, ha scritto l’autrice, che ha deciso di parlare dell’argomento nonostante la Markle abbia la querela facile.

Meghan Markle cinica e arrivista secondo Lady Colin Campbell

Lady Colin Campbell prosegue descrivendo Meghan Markle come una cinica, un arrivista, un’amica insopportabile. Riporta anche la testimonianza di un’imprenditrice che l’ha vista appena arrivata in Inghilterra: “Molto ambiziosa. Quando è ora di muoversi nella vita chiude le porte sul passato. Lo ha fatto con il padre, con i fratelli, con il suo primo marito, con me”.

Inoltre nel libro c’è la testimonianza di un invitato che avrebbe sentito chiaramente Meghan rivolgersi a Harry con questi toni: “Mi annoio, andiamocene. Siamo venuti, ci hanno visti, ci hanno fotografati, perché dobbiamo stare ancora qui?”.

Il presunto video porno di Meghan Markle

Oltre i pettegolezzi sopra citati, la parte più interessante del libro della Campbell è a pagina 105. Scrive l’autrice: “Ancora peggio di tutto erano i nastri p*rno hard-core che pretendevano di ritrarre Meghan Markle che si esibiva in flagranza di reato. Ho visto i nastri. Sappiamo tutti che oggi è possibile manipolare i video in modo convincente: quello che sembra un individuo in realtà sono due, con la testa di uno sovrapposta al corpo di un altro”.

“Ad ogni modo, non c’è dubbio che una che assomiglia esattamente a Meghan sia stata penetrata con forza da un immenso pene appartenente a uno stallone di prim’ordine, e che il personaggio di Meghan geme in un modo che ricorda le sue interpretazioni in Suits”.

Infine Lady Colin Campbell fa allusioni anche sulle parti intime della duchessa: “Il presunto corpo di Meghan assomiglia molto a quello che possiamo immaginare sia il suo, tranne per il fatto che i seni sono fortunatamente più grandi di quelli che Meghan ci presenta al giorno d’oggi. […] Ciò suggerisce che avrebbe potuto benissimo aumentare i seni e poi ridurli una volta ottenuto un maggiore successo, come ha fatto Victoria Beckham”.