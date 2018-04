Melania rifiuta (ancora una volta) la mano di Donald Trump

WASHINGTON – Ancora una volta, Melania Trump sembra rifiutare la stretta di mano del marito Donald durante la rituale foto di gruppo (clicca qui) con il presidente Emmanuel Macron e la première dame Brigitte.

Trump e la first lady Melania, hanno accolto Macron e la moglie sul portico sud della Casa Bianca per la prima visita ufficiale della presidenza Trump. Baci e stretta di mano tra i due leader, poi le foto: inizialmente erano in posa formale, con le mani lungo i fianchi.

Dopo pochi secondi, il mignolo di Trump si è insinuato leggermente verso quello della moglie che invece sembra allontanare la mano ma alla fine non si sottrae. Non è la prima volta: a Tel Aviv, durante la visita del presidente degli Stati Uniti in Israele, all’aeroporto Ben Gurion, Trump allunga la mano in cerca di quella della First Lady, ma in risposta lei, quasi stizzita, non corrisponde al gesto del marito e gli schiaffeggia la mano.