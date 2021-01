MelaZeta da Treviso su OnlyFans: senza lavoro causa Covid, oggi guadagna anche 6mila euro al mese

MelaZeta, così si fa chiamare su OnlyFans, è una 30enne di Treviso che ha deciso di vendere online i suoi video erotici. Una scelta che ha cercato di spiegare in una intervista al Corriere della Sera. “Sono padrona del mio corpo e mi gestisco da sola, nessuno può toccarmi, sono al sicuro nella mia camera e guadagno i soldi che mi servono per pagare il mutuo” ha raccontato.

Lo sbarco su OnlyFans e i guadagni

La trentenne, segretaria fino all’autunno 2019, dopo aver perso il lavoro aveva iniziato a lavorare come cameriera, ma con l’arrivo della pandemia Covid è rimasta senza lavoro. E senza soldi.

Prima qualche lavoro precario ma i soldi non bastano e così la 30enne tenta la carta internet, su OnlyFans. “Era ottobre, c’erano scadenze da pagare. Mi è sempre piaciuto farmi foto su Instagram, ricevevo reazioni positive. Poi qualcuno mi ha suggerito di provare questo sito, ho utilizzato le stesse foto”.

La 30enne precisa che senza problemi economici non avrebbe mai fatto una scelta del genere. Parlando di guadagni spiega: “Il primo mese non molto, a novembre seimila euro. Quando facevo l’impiegata erano mille euro al mese. Ah, e vorrei precisare: è tutto limpido, pulito, su ogni euro pago le tasse. Sono una sex worker, niente di male”.

MelaZeta spiega come funziona OnlyFans

MelaZeta poi spiega come funziona il suo lavoro: “Sul tuo profilo carichi le immagini che produci. Ci sono abbonamenti e contenuti da “sbloccare” con dei pagamenti. Per partire però serve avere già una fanbase perché il profilo funziona se hai tanti utenti. Più contenuti vendi, più il tuo profilo cresce in visibilità. Il mercato è enorme, l’offerta ampia. Anche la domanda […] Non si vede mai il mio viso. Molte foto sono umili, credo si veda di più quando una ragazza è in costume al mare”.