Melissa Satta e Boateng nuovamente in crisi? ‘Oggi’ parla di relazione al capolinea (foto Ansa)

Il matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbe al capolinea secondo il settimanale ‘Oggi’.

Lo stesso ‘Oggi’ non fornisce i motivi di questa che sarebbe l’ennesima rottura tra la showgirl ed il calciatore del Monza.

Melissa Satta e Boateng si sono sposati nel 2014 con una cerimonia nella meravigliosa location di Porto Cervo. Dal loro amore, è nato il piccolo Maddox che ora ha sei anni.

La prima vera crisi tra i due c’è stata al momento del ritorno di Boateng in Germania. Questa prima rottura è stata confermata anche dalla Satta durante una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin.

Le dichiarazioni della showgirl sono riportate da today.it.

“Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti. La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso”.

Tra i due era tornato il sereno dopo il ritorno del calciatore in Italia per giocare con il Sassuolo ma soprattutto per stare vicino alla sua famiglia.

Adesso, nonostante il calciatore giochi nel nostro Paese a Monza, sembrerebbe insanabile la rottura con la Satta.