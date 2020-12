Melissa Satta ha annunciato nei giorni scorsi la sua separazione definitiva da Kevin Prince Boateng. L’ex velina di Striscia lo ha fatto con un post su Instagram.

La storia tra i due si è conclusa in modo non traumatico dopo nove anni d’amore e la nascita sei anni fa di Maddox, loro figlio.

Ora, stando a quanto scrive Chi, la Satta avrebbe una nuova relazione con Matteo Rivetti. Il ragazzo è figlio di Carlo, ex proprietario del marchio Stone Island recentemente acquisito da Remo Ruffini, l’Ad di Moncler.

Secondo il gossip rilanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini dietro la rottura con il centrocampista tedesco-ghanese che oggi gioca nel Monza, ci sarebbe proprio la storia nascente tra Melissa e Matteo.

Come scritto nei giorni scorsi da Melissa, la decisione di rompere con Boateng è stata presa dopo un lungo periodo di riflesione e per mettere a tacere le accuse di tradimenti reciproci.

Questa estate, i due avevano provato in tutti i modi di restare insieme senza riuscirci.

Melissa Satta, le parole rivolte a Boateng

L’ex velina, su Instagram aveva scritto: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione”.

La showgirl spiega che la rottura è avvenuta “nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

“Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox” (fonte: Chi, Instagram).