ROMA – Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembrano aver superato la crisi. A confermare il lieto fine, una foto in coppia pubblicata via social da entrambi, la prima insieme da quando avevano messo il loro amore in pausa. L’ex velina ha commentato la foto con una emoticon a forma di cuore, il calciatore della Fiorentina invece ha usato poche parole: “Sempre alla grande”.

Insieme da otto anni, Melissa e Kevin erano diventati genitori di Maddox, nato nell’aprile 2014. Le nozze nell’estate 2016, a Porto Cervo. I tre anni successivi li hanno visti spesso distanti, complice la carriera di lui, che lo ha portato a cambiare spesso club tra Spagna e Germania. All’inizio del 2019 la crisi, dopo il trasferimento di Boateng dal Sassuolo al Barcellona. Melissa aveva riposto la fede ed eliminato dal suo profilo Instagram il cognome del marito. Ora, dopo qualche mese di distanza, i due sembrano più innamorati di prima. Una pausa che sembra esser servita.

A confermare ulteriormente il nuovo amore è stato anche Chi che ha pubblicato in esclusiva la foto del bacio tra i due. Come ha scritto il settimanale su Instagram, “Melissa e Boateng sono stati fotografati mentre compivano una escursione al largo della Maddalena. I due coniugi non nascondo la loro ritrovata gioia e si lasciano andare a carezze e baci che non lasciano dubbi sulla loro ritrovata felicità”. (fonte CHI – INSTAGRAM)