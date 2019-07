Melissa Satta si allena e Boateng si eccita: il suo commento spinto

ROMA – Melissa Satta e Boateng sono di nuovo marito e moglie. La crisi sembra essere stata superata dalla coppia e al momento i due si trovano in vacanza insieme. Con loro anche il figlio Maddox. Ma c’è qualcosa che non è piaciuto ai fan. Boateng ha infatti condiviso fra le sue storie di Instagram una foto della moglie. Nell’immagine Melissa è intenta in una corsetta e tiene nei pantaloncini una bottiglietta d’acqua. Boateng allora ha ripostato la foto commentando ironicamente: “Vorrei essere la bottiglietta”. Commento che però è stato trovato di cattivo gusto da più di qualche follower.

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, ritorno di fiamma

La coppia, che sta insieme dal 2011, aveva vissuto un periodo di allontanamento: lei durante le ultime vacanze natalizie era stata paparazzata con mamma, figlio e amiche a Dubai, senza fede al dito. Poco dopo aveva tolto il cognome del marito dal suo profilo Instagram. Lui invece era stato pizzicato in compagnia di Shirin David, una pop star e youtuber molto popolare in Germania.

Melissa, intervistata da Chi nel maggio scorso, aveva dichiarato che “con Boateng è finita. Non è mai bello quando una storia d’amore finisce, ma posso dire che oggi siamo in serenità”, aggiungendo di non aver voglia “di innamorarmi di nuovo: è già un bel passo avanti aver sistemato le cose con lui. Insieme abbiamo messo al mondo il gol più bello: nostro figlio”.

Ora, da qualche settimana, i due hanno mostrato sui social alcuni segnali di riavvicinamento. Una conferma ufficiale è arrivata proprio su Instagram dalla Satta: l’ex Velina ha postato una foto di un enorme mazzo di rose rosse taggando il calciatore. (fonte INSTAGRAM)