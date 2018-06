CAPRI – Notte di passione a Capri tra Mercedesz Henger e l’ex tronista Lucas Peracchi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I due sono stati paparazzati ad una cena di gala dal settimanale Spy, in edicola venerdì 15 giugno, che racconta in esclusiva della nuova love story.

I due si sono conosciuti sull’isola dove sono stati entrambi ospiti del torneo di Tennis Vip Champion. Già durante il party, secondo quanto riporta la rivista di gossip, Mercedesz e Lucas si sono lasciati andare a lunghi baci appassionati e sguardi lascivi.

Sembra inoltre che dopo una notte bollente sull’isola dell’amore, la figlia di Eva Henger e il bel tronista non si siano più lasciati.

Ma chi è Lucas Peracchi? Tormentato tronista del programma di Maria De Filippi, il bellone lasciò il programma con uno strascico di polemiche. Peracchi è tornato single dopo la fine del matrimonio con Silvia Corrias, e a quanto pare è pronto ad innamorarsi ancora.