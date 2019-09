ROMA – La relazione tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sarebbe giunta nuovamente al capolinea. Poche ore fa l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare sui social a delle accuse pesanti nei confronti della sua fidanzata, parlando di tradimento con Andrea Montovoli. Accuse che sono state respinte al mittente da parte della figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, la quale poi si è lasciata andare a un durissimo sfogo sui social, dove ha detto che il suo fidanzato ha scritto quelle cose su Instagram perché aveva bevuto.

Mercedesz ha esordito dicendo che abitualmente preferisce non rispondere pubblicamente a quelle che definisce “cag…”, in quanto le trova delle bambinate, ma questa volta ha scelto di dire la sua e di farlo sui social perché passare per una traditrice proprio non le piace. “Era alterato, aveva bevuto”, ha detto Mercedesz nel suo lungo e duro sfogo sui social rivelando che lei in realtà non si sente con Andrea Montovoli da svariati anni e proprio per questo non ci ha pensato due volte a dire che con queste sue esternazioni ha fatto una vera e propria ‘figura di mer…”.

La ragazza ha poi aggiunto che il suo fidanzato sapeva benissimo quali sarebbero state le conseguenze e sembrerebbe che alla Henger proprio non va di perdonare questo “errore” del suo fidanzato. (fonte INSTAGRAM)