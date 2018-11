ROMA – Micaela Ramazzotti e Gabriele Muccino sono stati avvistati insieme e subito si è parlato di un flirt. Lei infatti ha appena annunciato la separazione dal marito e regista Paolo Virzì ed è partita la caccia alla sua nuova fiamma. A spegnere l’entusiasmo dei fan per la presunta nuova coppia è però Muccino, che sottolinea come l’incontro del 31 ottobre svelato dal settimanale Oggi fosse solo di lavoro: “Lo sapevano tutti, anche mia moglie Angelica”.

A notare l’attrice e il regista in un pub la sera di Halloween è stato un lettore, che ha scattato alcune foto e un video poi venduto in esclusiva al settimanale Oggi, che la lanciato il presunto scoop. Nell’articolo della rivista di gossip si parla di atteggiamenti intimi e anche di un bacio. I due sono entrati mascherati nel pub, si sono accomodati in un privé e hanno tolto la maschera, parlando fitti.

Un incontro precedente alla notizia della separazione da Virzì da Micaela che ha scatenato i rumors. A chiarire la situazione è lo stesso Muccino, che i una telefonata smentisce lo scandalo della rivista: “Ci siamo incontrati in quel locale perché lei sarà nel mio prossimo progetto cinematografico. Lo sapevano tutti. Mia moglie Angelica, lo sapeva. E non è vero che ci siamo baciati”, dice il regista.

Il regista infatti sta lavorando a un nuovo progetto cinematografico. “I migliori anni della nostra vita”, il nome dell’opera che vede Micaela protagonista. Solo un incontro d’affari dunque, il sospetto di un nuovo amore è già svanito.