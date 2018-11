ROMA – Dopo l’addio a Paolo Virzì, un altro regista potrebbe aver rubato il cuore di Micaela Ramazzotti. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi, in edicola giovedì 15 novembre, che pubblica alcune foto dell’attrice in compagnia di Gabriele Muccino, in un pub romano.

Secondo quanto scrive Oggi, i due si sarebbero incontrati la sera del 31 ottobre ad una festa di Halloween. Una volta appartatisi sui divanetti del privè si sarebbero tolti le maschere per per poi lasciarsi andare in “teneri” atteggiamenti. A immortalarli per caso è stato un lettore della rivista che si è improvvisato paparazzo per una sera.

La crisi tra la Ramazzotti e Virzì del resto era in corso da tempo. Da circa due mesi la coppia non viveva più insieme. Così dopo 10 anni di amore, 9 di matrimonio, tre film e due figli insieme, i rispettivi legali hanno dato corso alle procedure necessarie per definire la separazione. Sarà stato Muccino a separarli? Lui tra l’altro è ancora sposato dal 2012 con Angelica Russo. In precedenza il regista era stato sposato con Elena Majoni, che lo aveva accusato di essere un uomo violento che la picchiava, al punto da procurarle la rottura di un timpano.