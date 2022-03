Michelle Hunziker alle Maldive, i followers: “Se sei così triste per la guerra, torna e vai in Ucraina” (foto dai social)

Michelle Hunziker è in vacanza alle Maldive, con tanto di foto ricordo sui social, ma è finita nella bufera per alcune sue frasi sulla guerra in Ucraina. In realtà sono frasi normalissime dove esterna il suo sdegno per quello che sta avvenendo nel corso del conflitto bellico ma i suoi followers non le hanno accettate di buon grado. Infatti, sotto ai suoi post, si leggono commenti di questo tenore: “Se sei così affranta per la guerra e per le vittime dell’Ucraina, perché non torni dalle Maldive e vai al fronte a dare una mano a chi ne ha bisogno?”. Al momento, la Hunziker non ha replicato a questo polverone social e mediatico.

Michelle Hunziker alle Maldive dopo un periodo impegnativo sia dal punto di vista privato che professionale

Naturalmente la conduttrice televisiva aveva pianificato queste vacanze prima dell’esplosione della guerra in Ucraina. Vacanze molto attese perché arrivavano in seguito ad un periodo molto impegnativo sia dal punto di vista privato che da quello professionale. Dal termine della sua storia d’amore con Tomaso Trussardi, al successo televisivo di “Michelle Impossible”.

Michelle Hunziker alle Maldive, le sue frasi sulla guerra in Ucraina

Una volta giunta in questo paradiso terrestre, Michelle ha appreso della guerra in Ucraina e ha postato i seguenti pensieri nelle sue storie di Instagram (o comunque in un post che non c’è più sul suo profilo social. Quindi si pensa alle storie perché dopo 24 ore vengono rimosse automaticamente dalla piattaforma):