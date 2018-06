ROMA – Michelle Hunziker torna a parlare delle minacce ricevute per la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dal cantante Eros. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Qualcuno infatti le ha chiesto soldi, minacciando di colpire con l’acido la figlia se non avesse pagato. Michelle però ha deciso di denunciare il tentativo di estorsione e di non vivere nella paura, lasciando libertà ad Aurora ma mettendole al fianco una guardia del corpo.

Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice del programma di Canale 5 Vuoi scommettere? in cui lavora proprio al fianco della figlia, svela il suo dramma:

“Le minacce a mia figlia sono state la cosa più pesante da quando sono madre, ma ci hanno reso più forti. Un anno fa ho subito un tentativo di estorsione. Ho ricevuto due mail identiche con una richiesta di soldi, in bitcoin, e un messaggio: se non paghi, domani, tra un anno o tra dieci, getteremo dell’acido in faccia a tua figlia Aurora”.

La showgirl svizzera ha poi aggiunto di aver deciso di non pagare e ha denunciato le minacce alla polizia postale: