ROMA – Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti sono impegnate nell'avventura televisiva di Vuoi scommettere? su Canale 5, ma c'è un periodo molto difficile che hanno raccontato al settimanale F. Michelle ha infatti parlato dei problemi avuti con la figlia quando aveva 18 anni e voleva la sua indipendenza e i no che ha dovuto dire per educarla e farle capire cosa significa crescere.

Madre e figlia sono state intervistate e hanno raccontato il delicato rapporto che le lega, soprattutto un periodo molto particolare e difficile della vita di Aurora, avuta dal cantante Eros Ramazzotti 21 anni fa. Quando Aurora ha compiuto 18 anni guadagnava e pensava solo al divertimento, tanto che tra le due sono nati spesso litigi, come lei stessa racconta:

“C’è stato un periodo in cui litigavamo spessissimo. Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. È stato poco prima che andassi a vivere da sola, verso i miei 18 anni. Facevo caz*ate su caz*ate. Era un periodo complicato: io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo, anche oltre quello che sapevo lei avrebbe sopportato”.

Parole che Michelle ha confermato, spiegando anche la decisione di mandare a viverla da sola: