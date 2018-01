ROMA – “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto?”.

A scrivere al settimanale “DiPiù” è Andrea Hunziker, fratello di Michelle. Andrea è figlio di Rodolfo Hunziker, che ha poi sposato in seconde nozze Ineke, la mamma della showgirl.

“Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me – dice il fratello – (…) Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riuscirti a rimuovere”. Andrea però è pronto a perdonarla: “Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti”.