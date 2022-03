Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore con Giovanni Angelini? Chi è il dottore più sexy della tv

Due mesi dopo la rottura (ufficiale) con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è stata fotografata dal settimanale tedesco Bunte, mentre si bacia con Giovanni Angiolini. Michelle avrebbe già ritrovato l’amore ma durante lo scambio affettuoso, la conduttrice indossa una mascherina nera.

Chi è Giovanni Angelini, il nuovo amore di Michelle Hunziker

I due sono stati avvistati insieme in Sardegna mentre passeggiano uniti. Giovanni Angiolini, classe 1981, è un dottore, specializzato in Ortopedia, noto però al grande pubblico per aver partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione del “Grande Fratello”. Un percorso nel reality durato una ventina di giorni proprio per motivi di lavoro, sufficienti per ottenere il titolo di “medico sexy della tv”. Una visibilità che ha favorito il suo arrivo su Rai2, con una rubrica fissa dal titolo “Dottor G” nella trasmissione “I Fatti Vostri“. Ha anche partecipato al programma “Buonasera Dottore” in onda su Tv2000 e su Instagram conta quasi 380mila follower.

Michelle Hunziker e la separazione con Tomaso Trussardi

Nei giorni scorsi la Hunziker ha parlato per la prima volta della separazione con Trussardi, avvenuta dopo una storia lunga 11 anni in cui sono diventati per due volte genitori, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”.