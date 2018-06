ROMA – Michelle Hunziker incinta? La moglie di Tomaso Trussardi aspetta il quarto figlio? Le voci sul web girano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Come prova pubblicano una foto della showgirl svizzera apparsa su Instagram in un aderente abito rosso in occasione dell’inaugurazione della nave da crociera MSC Seaview.

Sul web subito qualcuno ha parlato di un “pancino sospetto”, ed è scattato il gossip. Per Michelle sarebbe il quarto figlio dopo Aurora, avuta 18 anni fa da Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste, avute da Tomaso Trussardi.

Ma non è certo la prima volta che alla bella showgirl viene attribuita un’ennesima gravidanza. Lei stessa, del resto, non ha mai nascosto il desiderio di allargare ulteriormente la già ampia famiglia. E così non appena la pancia non è perfettamente piatta ecco scatenarsi le voci. I fan hanno chiesto alla diretta interessata di confermare o smentire, ma lei non ha dato risposte. E così le voci continuano a girare… Che davvero sia in arrivo un quarto figlio?