LONDRA – L’attrice Rae Dawn Chong, figlia dell’attore comico Tommy Chong, ha rivelato di avere avuto una relazione con Mick Jagger nel 1977, quando lei aveva soli 15 anni.

Durante un’intervista con l’Hollywood Reporter, Chong ha raccontato della sua apparizione nel video musicale “Just another night” di Jagger del 1985. Ricordando la sua partecipazione alla clip, l’attrice ha svelato di aver avuto rapporti di letto con il leader dei Rolling Stones quando era minorenne.

Rae Dawn Chong in seguito, intercettata dal Daily Mail, ha sottolineato che il rapporto era stato consenziente e che Mick Jagger non conosceva l’età dell’attrice: “Non mi ha mai chiesto quanti anni avessi e non gliel’ho mai detto”. “Non è mai venuto fuori. Ricordo di aver pensato che fosse davvero carino. Aveva i capelli arruffati. Ho pensato: ‘Oh cavolo, è bellissimo’” ha rivelato l’attrice.

“Lui non ha fatto niente di male. Non ha fatto nulla che io non volessi. Erano gli anni ’70, un’era diversa. Non ero una vittima. Non voglio che si metta nei guai per questo. Non è stato traumatizzante. Sapevo cosa stavo facendo. Non ero una studentessa innocente. Mi sono sempre comportata come se fossi più grande. Ero adulta a quindici anni” ha aggiunto.

Ricordando i suoi rapporti con Mick Jagger, Rae Dawn Chong ha raccontato: “Aveva delle labbra grandiose ed era un gran baciatore.” E ha aggiunto: “Nella mia testa non era molto più vecchio di me. Aveva 33 anni, era giovane e meraviglioso con un bel corpo. Non è stata una brutta cosa, è stato favoloso. Davvero rock and roll”.

“A 15 anni ero sicuramente una Lolita” ha detto Rae Dawn Chong. “Sapevo di avere il potere di scegliere e decidere qualunque uomo volessi. Ero desiderosa di avere ogni tipo di esperienza possibile. Mick ne faceva parte”.

“Mi sento incredibilmente in colpa” ha infine confessato l’attrice: “La mia famiglia e i miei amici lo sapevano, ma non è qualcosa che avrei raccontato a cena”. (fonte DAILY MAIL)