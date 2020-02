La figlia di Steven Spielberg diventa attrice a luci rosse: “Così posso soddisfare altre persone”

LOS ANGELES – Mikaela, la figlia adottiva del regista Steven Spielberg, ha dichiarato durante un’intervista al tabloid britannico “Sun” di voler diventare un’attrice a luci rosse dopo aver auto-prodotto un proprio video per adulti sotto il nome di Sugar Star.

“Mi sono davvero stancata di non riuscire a capitalizzare sul mio corpo e, onestamente, mi sono stancata di sentirmi dire di odiare il mio corpo. Mi sono anche stancata di lavorare ogni giorno senza soddisfare la mia anima. Ho voglia di fare questo tipo di lavoro, posso “soddisfare” altre persone, ma mi sento bene perché questo non mi fa sentire violata”.

La ragazza, 23 anni, da anni combatte contro diversi disturbi mentali e contro l’alcolismo. La sua scelta è supportata, come da lei stessa ammesso, anche dal padre e dalla madre, Kate Capshaw. Tutto quello che ha mostrato di sé sui social, dice la giovane, è sicuro e consensuale e l’obiettivo di Mikaela è quello di guadagnare abbastanza da non essere più un peso sui suoi genitori.

“Non posso rimanere dipendente dai miei genitori o anche dallo Stato. Non che questo sia sbagliato, ma semplicemente non mi sento a mio agio con me stessa nel farlo. Ho dei genitori fantastici con i quali spesso ho avuto discussioni, ma solo per la paura intrinseca nelle persone che si preoccupano perché vogliono che tu sia davvero vivo”.

Mikaela è in attesa della licenza di attrice a luci rosse per poter lavorare ed ha già girato alcuni video amatoriali, caricandoli su piattaforme streaming di video per adulti. Filmati che però sono stati cancellati in vista della volontà di passare al professionismo. (fonte SUN)