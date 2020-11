Miley Cyrus e l’alcolismo: “Quando voglio bere, bevo. Ma quando decido di smettere, smetto”

L’ex stellina Disney ha ammesso di essere ricaduta nell’alcolismo. Ora è di nuovo pulita. Ma non ritiene di aver un problema con la bottiglia.

Miley Cyrus, dopo quasi un anno di sobrietà, durante la pandemia di coronavirus è tornata ad avere a che fare con l’alcolismo.

La cantante, 28 anni, durante un’intervista con Zane Lowe di Apple Music, ha rivelato però di non essersi sentita in colpa per essere tornata a bere: “Non bisogna arrabbiarsi, ma domandarsi: ‘cosa è successo?’. Per me è difficile perché non sono una persona moderata. Credo che tutti debbano fare ciò che è meglio per se stessi”.

Riguardo la sua dipendenza Miley Cyrus ammette: “Quando voglio bere, bevo. Ma quando decido di smettere di bere, smetto. In questo momento la sobrietà è importante per me. Voglio essere lucida per raccontare la mia storia”.

Miley Cyrus e l’alcolismo, le cause

Solo lo scorso giugno aveva raccontato di essere “sobria da sei mesi”.”Amo svegliarmi lucida ed essere al massimo delle mie energie”, aveva spiegato a Variety. Molti avevano attribuito la sua scelta di vita sana all’allora fidanzato Cody Simpson. Ma ad agosto proprio la Cyrus aveva svelato che anche la storia con il cantante australiano era finita. E forse proprio quella delusione d’amore l’aveva fatta ricadere nell’alcol. (fonte VANITY FAIR)