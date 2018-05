ROMA – Milly Carlucci ha un grande rammarico per il suo amico ed ex collega Fabrizio Frizzi. Secondo la conduttrice di Ballando con le stelle, il collega scomparso avrebbe raccolto tardi i risultati di quanto seminato in vita.

Il legame tra i due conduttori Rai è sempre stato forte, tanto che la Carlucci ha definito Fabrizio come un “fratello” e in una lunga intervista al Fatto quotidiano si sfoga:

“Per me è stato un fratello e ancora oggi non riesco a parlarne con serenità. E forse ha raccolto troppo tardi quello che ha seminato nella vita”.

I due si sono incontrati da giovanissimi all’Istituto Casalanzio per poi ritrovarsi in Rai:

“Da giovanissimi, all’Istituto Calasanzio: lì insegnavo pattinaggio artistico a una serie di ragazzine che svolazzavano in tutù in cortile di una scuola privata, gestita da preti, e solamente maschile. Fabrizio restava il pomeriggio all’Istituto per i compiti, e spesso si affacciava alla finestra: anni dopo ci siamo ritrovati in Rai e dopo un po’ abbiamo collegato la vicenda e riconosciuti”.

I due hanno lavorato a lungo insieme, anche a Scommettiamo che…: