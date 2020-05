ROMA – Miriam Leone rompe il silenzio su Instagram dopo i rumors sulle sue imminenti nozze con Paolo Cerullo.

Giorni fa il settimanale Chi aveva svelato che l’attrice era pronta a sposare il musicista e performer che frequenta da qualche mese. Un matrimonio che si sarebbe dovuto tenere a Milano, in gran segreto, e che l’artista stava organizzando. A confermare il gossip alcuni scatti in cui l’attrice appariva acqua e sapone e con un mazzo di fiori.

L’attrice siciliana non ha commentato il gossip, almeno sino a qualche ora fa quando sulle Stories di Instagram è apparso un video piuttosto eloquente.

Nel video Miriam mostra la sua mano e scrive: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”.

Parole che sembrano confermare la love story con Paolo Cerullo, ma non le nozze.

Chi è Paolo Cerullo

Di Paolo Cerullo si sa solamente che è un performer e musicista, ma non ci sono foto sul web.

Non è mai apparso accanto all’attrice, ma chi lo conosce afferma che i due sarebbero molto felici insieme.

Qualche tempo fa, intervistata da Grazia, Miriam aveva svelato di non sognare, almeno per ora, una famiglia.

“I figli non sono nel mio orizzonte – aveva raccontato, rivendicando la sua indipendenza da un uomo – […] Mi sono mentita a lungo. Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue.

Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo”. (fonte DILEI)