LONDRA – Mohamed Hadid, padre 70enne di Gigi e Bella, ha avuto una relazione segreta durata tre anni con un’aspirante modella polacca della stessa età delle figlie, come racconta in esclusiva il Daily Mail.

Justyna Monde, 25 anni, che somiglia in modo notevole a Gigi, dal 2014 al 2017 ha soggiornato in hotel di lusso, volato su un jet privato insieme al milionario imprenditore immobiliare che all’epoca era già fidanzato con Shiva Safai.

I due si sono conosciuti nel 2014 su Instagram e in un’intervista rilasciata al DailyMailTV, la Monde ha riferito:”Gli ho scritto “ciao” e lui mi ha risposto immediatamente scrivendo il numero di cellulare. Abbiamo continuato a parlare per mesi per conoscerci meglio”.

Ha poi ammesso che le conversazioni sono diventate “hot”, Hadid le chiedeva video e foto hard che Monde non ha avuto problemi a soddisfare in quando “considero il nudo come una forma d’arte”.

L’imprenditore immobiliare le scriveva:”Sei una brava ragazza. Ti adoro” e in un’altra occasione le aveva chiesto di chiamarlo “daddy”, paparino.

Anche Hadid mandava selfie delle parti intime e una volta Monde ha commentato:”il tuo “ca**o è davvero grande!”

Lui aveva replicato:”Non ti piace?”. “Sì ma è troppo grande. Può far male”. Replica di Hadid:”Devi imparare. Piano. Devi andarci piano”, scrive il Daily Mail.

Monde accompagnava Hadid nei viaggi di lavoro ma spesso i loro incontri erano interrotti dalle frequenti telefonate di Shiva. Secondo quanto riferito dalla modella polacca, Mohamed le confidò che era improbabile sposasse Shiva.

“Penso che rispetti la fidanzata ma non credo che una relazione basata sull’inganno possa sfociare in un matrimonio. Non credo che la sposerà”.