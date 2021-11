Monica Bellucci risponde a Eros Ramazzotti: “Il corteggiamento? Ma se ero incinta”

Eros Ramazzotti svela: “Il rimpianto? Non aver corteggiato abbastanza Monica Bellucci quando ne ho avuto l’occasione”. Ma l’attrice smentisce: “Ma quando? Ero incinta di cinque mesi!”.

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo le varie tappe della vicenda.

Eros Ramazzotti negli scorsi giorni sui social, pubblicando una foto di una sua vecchia partecipazione a “Stasera pago io Revolution” al fianco di Monica Bellucci ha scritto: “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la donna più bella del mondo”.

Le parole di Eros Ramazzotti al Corriere della Sera

Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha poi aggiunto: “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo”.

La smentita di Monica Bellucci

Monica Bellucci però, intervistata dal magazine F., ha smentito però la versione del cantante: “Mah. Ci dobbiamo sentire al telefono allora. Ma quando? Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui”.

In effetti, come hanno ricostruito in questi giorni i vari siti specializzati in gossip e dintorni, al tempo, parliamo del 2004, Ramazzotti era single invece la Bellucci era sposata con l’attore francese Vincent Cassel. E proprio in quell’anno, come ricordato dalla stessa Bellucci, l’attrice partorì.