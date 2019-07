Monica Bellucci è tornata single. Finita la storia con Nicolas Lefebvre

ROMA – Tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre è finita. La loro storia d’amore è terminata dopo un anno. A rivelarlo è stata l’attrice: “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose”, ha dichiarato la Bellucci in un’intervista esclusiva al settimanale F, che le dedica la copertina del numero in uscita il 3 luglio. ”È una persona che ha una vera sensibilità artistica ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita” ha aggiunto la star italiana.

Lefebvre, 18 anni più giovane, è stato il primo uomo a conquistare Monica Bellucci dopo la fine del suo matrimonio, durato 14 anni, con Vincent Cassel. “Non so se si tratti di un uomo normale. Io stessa non sarei capace di un’esistenza regolare e strutturata”, aveva detto di lui in un’intervista a Paris Match, quando la relazione era appena nata. “Non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio” aveva concluso.