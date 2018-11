ROMA – La maggior parte delle mogli di politici europei mantiene un profilo discreto ma Monika Babisova, First Lady della Repubblica Ceca, è l’eccezione alla regola e il suo profilo Instagram potrebbe essere scambiato per quello di un’affascinante star di reality, conta ben 23.000 followers.

Babisova, 44 anni, è la moglie di Andrej Babisov ribattezzato il Berlusconi dell’Est, leader di Ano, il partito di maggioranza del paese.

Più giovane di vent’anni del Primo Ministro, di cui era inizialmente segretaria, l’avvenente bionda ha colto l’opportunità di lanciare la sua immagine su Instagram e condividere incontri, feste esclusive e vacanze di lusso.

A Parigi, la coppia ha partecipato alla commemorazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e Monika ha condiviso selfie glamour vicino alla Torre Eiffel o insieme a Melania Trump e Angela Merkel, scrive il Daily Mail.

E’ un’appassionata di moda e ammette di spendere molto per i suoi abiti, di non averli “mai contati e non voglio nemmeno saperlo”, ha detto a vaaju.com.

“Ora che Andrej è un politico, ho iniziato a spendere ancora di più. Devo avere vestiti decenti, spendo davvero tanto”.

Ma ci tiene a sottolineare che oltre a dedicarsi a eventi di beneficenza è indipendente, ha contribuito al lancio di un hotel e ristorante di cui ha “disegnato e arredato gli interni” ha detto a Luxury Prague Life.