ROMA – Monica vitti sta bene e non è ricoverata in una clinica in Svizzera. A smentire la fake news che circola ormai in rete è Roberto Russo, fotografo e regista, nonché marito della Vitti dal settembre 2000. Proprio Russo ha dichiarato che non capisce come sia nata questa notizia che è apparsa più volte in rete ed è priva di fondamento.

Parlando all’Ansa, il regista e marito della Vitti ha dichiarato che la moglie vive a Roma dove è assistita da lui con l’aiuto di una badante:

“Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero di avere chiarito l’equivoco”.

La grande attrice italiana, 86 anni, ammalata da tempo di una grave malattia degenerativa, dall’inizio degli anni ’90 si è ritirata dalle scene, mentre è apparsa al pubblico per l’ultima volta nel marzo del 2002, alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris a Roma.