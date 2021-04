Morgan e Asia Argento insieme su Clubhouse, la chat privata: “Questo finale è un inizio. Ci riproviamo?”

Morgan e Asia Argento insieme su Clubhouse, il social network vocale ad invito disponibile solo per i dispositivi Apple.

I due artisti sono rimasti coinvolti in un dialogo senza freni e hanno parlato dei motivi che li hanno portati a lasciarsi, dopo l’amore e una figlia, lanciando un buon auspicio: “Questo finale è un inizio. Ci riproviamo a metterci insieme”, ha detto Asia Argento, secondo quanto riferisce MOW, magazine lifestyle del gruppo AM network, che ha ascoltato e riportato la conversazione notturna e in piena libertà.

Le chat su Clubhouse tra Morgan e Asia Argento: “Torniamo insieme?”

“Occhio che poi i giornali scrivono tutto”, ha avvertito Marco Castoldi, in arte Morgan, che poi ha illustrato le cause dell’allontanamento tra i due, quasi 15 anni fa: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice”.

E Asia Argento ha detto entusiasta: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”. Al che l’artista ha replicato: “Quando?”.

I ricordi di Asia Argento e Morgan

L’intera conversazione, come è riportata su mowmag.com, è un viaggio nei ricordi della coppia: dai tempi dei Bluevertigo, alla marjuana fumata in viaggio in Svizzera e alla Divina Commedia imparata in Russia, passando dal sostegno a Fabrizio Corona, “ingiustamente in carcere”, fino a piccanti aneddoti su Vittorio Sgarbi, Sylvester Stallone, Jane Fonda e mille ricordi di un amore vissuto in coppia e che, forse, non si è mai sopito.