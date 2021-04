Morgan e Asia Argento incontenibili su Clubhouse. La chiacchierata virtuale tra i due ex fidanzati ha creato non poco scalpore: hanno parlato a lungo e senza filtri non solo di un loro folle ritorno di fiamma, ma anche di altri dettagli pruriginosi su due personaggi molto noti.

Morgan e le palle grigie di Vittorio Sgarbi

Il primo a rompere il ghiaccio è stato proprio Morgan che si è dilettato su Vittorio Sgarbi. Il cantante ha infatti raccontato che il critico d’arte e deputato avrebbe le “palle grigie” e le mostrerebbe a tutti in casa “tirandosele fino al petto e ridendoci sopra”.

Parole che hanno impressionato la stessa Asia Argento, che però non è stata da meno, su un suo collega hollywoodiano.

Asia Argento, i gossip su Sylvester Stallone

Quindi è stata la volta di Asia Argento che, in virtù della sua carriera internazionale, ha rilanciato con due aneddoti a dir poco piccanti su Sylvester Stallone.

“Ho lavorato con lui a un film – ha raccontato – e un giorno il regista va nel suo camerino e lo trova nudo con delle asiatiche che gli praticavano l’agopuntura sulle palle”.

Ma non è stato l’unico episodio imbarazzante. “Stava girando un film, ma nel costume si è dimenticato il microfono e così nella pausa sul set hanno sentito tutti che si stava facendo fare un pom..no da una donna”.

Morgan e Asia Argento su Clubhouse, ritorno di fiamma?

Ma la miscela esplosiva non è finita certo lì. I due ex sono riusciti a fantasticare anche su un ritorno di fiamma, a distanza di 15 anni.

A proposito della loro relazione Morgan ha spiegato, poeticamente, che il loro è stato “un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice”.

Asia Argento, rapita, ha replicato: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”.