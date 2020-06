Morgan: "La mia compagna si nega, ogni tanto però vorrei..."

ROMA – Morgan, intervistato dall’Huffington Post, ha fatto chiaramente capire come la sua relazione con Angelica Schiatti non sta andando per il verso giusto.

“Ogni tanto vorrei anche scop*re per esempio, cosa che non faccio”.

Il cantante infatti ha vissuto una quarantena particolare.

Il terzo figlio, avuto dalla sua ex compagna Alessandra Cataldo, è venuto al mondo proprio durante il periodo di lockdown.

“Sono nella Torre Garibaldi, a Milano, in una specie di prigionia, di eremo”, ha detto.

“E’ una cosa strana che non ho ancora identificato bene, però so che sono completamente prigioniero. Lavoro costantemente come uno schiavo. Sono schiavizzato”.

“Faccio delle cose che vanno in varie direzioni“, continua, “poi, però mi accorgo che finisco sempre in una situazione che è un cul de sac. Ho ostilità a pubblicare, non riesco a pubblicare nulla, addirittura adesso il mio staff si è messo contro di me e non pubblicano quello che gli dico”.

“Sono bloccato telefonicamente, sono silenziato, hanno detto così. E’ un momento di silenziamento” ha aggiunto.

Morgan parla di telefonini che funzionano male, che si bloccano: “Non posso averci più a che fare”.

“Sono completamente schiavizzato a scrivere musica che poi usano altri. E’ una situazione che non mi piace”, dichiara.

Poi torna sulla compagna e rivela: “Si è completamente negata”, rivela, “forse è stata lei a costruire tutto questo ‘impianto’. Credo che sia andata da qualche parte a fare qualche trattamento psichiatrico. Fatto sta che è tornata ed è priva di emozioni e sembra sia gravemente lesa dal punto di vista psichico“.

Sulla figlia appena nata dice: “Una bambina fantastica, bellissima, che cresce e che è la mia gioia. Lei mi apprezza molto e quando le canto la ninna nanna, si addormenta subito”.

Infine: “A me che sono così libertario, capita di avere una relazione come quella che avevo con Angelica da circa dieci anni che si è poi trasformata in un’amicizia”, ha detto ancora, “Alessandra, invece, è arrivata dopo e c’ho fatto pure un figlio. È un ben regalo fare un figlio, o no?”. (fonte HUFFINGTON POST)