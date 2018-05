ROMA – Myriam Catania, mamma del piccolo Jaques e di nuovo incinta, parla della suo passato matrimonio con Luca Argentero: “Siamo stati insieme per dodici anni. Resterà per sempre nel mio cuore, gli voglio bene. Non ci sono stati tradimenti – ha confidato a “Vero” – semplicemente il nostro rapporto si era trasformato e non c’era più amore.

“All’epoca scrissi che non saremmo mai più potuti diventare amici – ha continuato Myriam -. Ma ogni tanto ci sentiamo per raccontarci le cose importanti che accadono nelle nostre vite”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

E’ molto innamorata del suo attuale compagno, Quentin Kammermann (“E bello e molto istintivo. Caratterialmente è simile a me. E’ molto geloso, ma anch’io del resto lo sono. La gelosia è un segno d’amore”) e non è del mondo dello spettacolo come il suo ex.

“Ho sperato di non ritrovare l’amore sul set proprio perché sono gelosa. Quentin però, ironia della sorte, anche se fa l’imprenditore è laureato in Cinema e ama il mio ambiente professionale. E io, d’altra parte, sono cresciuta in una famiglia in cui si parla sempre di cinema”.